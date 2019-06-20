Не Администрация, а Офис. Как будет выглядеть новое рабочее место президента Зеленского Вчера, 21:11 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса президента, а также реорганизации и сокращении численности работников Администрации президента.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента. Он вступает в силу со дня опубликования, то есть с 20 июня.

Как указано в документе, Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом. Его основная задача — организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом его полномочий.

Проект реконструкции предусматривает сохранение здания в существующих формах

В четверг, 20 июня, Зеленский также встретился с архитекторами, которые представили ему проект этого офиса. Его планируют разместить в здании Украинского дома, расположенного на Европейской площади в центре Киева.

Соответствующее видео опубликовала у себя на странице в Facebook Команда президента. Проект реконструкции предусматривает сохранение здания в существующих формах. Одновременно архитекторы планируют установить инновационные технологии, в частности солнечные батареи.

Средства не из бюджета

Администрация президента нашла способ, как осуществить переезд одного из центральных органов власти без применения средства из бюджета, отметил на встрече глава администрации президента Андрей Богдан. В целом изменения будут как материальные, так и ментальные, добавил Богдан.

Реконструкция произойдет за счет грантов ЕС

«Преобразование Администрации президента из рудимента советской системы в современный, европейский офис президента Украины. Это большая реформа администрации президента. Это в основном будет за счет грантов европейских организаций, Европейского Союза, который дает возможность увеличивать зарплаты и не предоставлять дополнительной нагрузки на государственный бюджет», — отметил Богдан.

Как будет выглядеть офис президента

Проект также предусматривает место для «конституционного права граждан на протест». Однако на данный момент эта идея находится в разработке, ведь она связана в том числе с транспортным вопросом. Подробнее о том, как будет выглядеть офис президента изнутри и снаружи — в сюжете на Радио НВ.

Под офис президента планируют отвести три этажа. Они хорошо освещаются благодаря окнам. В целом это составляет 8 тысяч квадратных метров на 650 человек. Изнутри офис выглядит минималистично, преимущественно в светлых тонах.

Новый офис предполагает много пространства и открытость

В холле на первом этаже будет расти дерево. Имеются также кресла и стулья в стиле лофт. Новый офис предполагает много пространства и открытость. Стены в кабинетах будут стеклянные, а вся инфраструктура доступна для людей с инвалидностью.

У здания офиса президента предусматривается установка фонтана со спецэффектами, лавочки, коворкинг, куда желающие могут приходить работать или обращаться к работникам офиса со своими инициативами.

Также отведена площадь для кафе и спортзала. В ходе презентации президенту предложили два варианта расположения его кабинета — с видом на Днепр и с видом на Европейскую площадь. Зеленский отдал предпочтение варианту Европейской площади и назвал его символическим. Кроме того, президент неоднократно выражал восторг от проекта.

Украинский дом

Украинский дом подходит для такой инициативы, ведь это просторное общественное здание, которое соответствует идее открытого пространства президента. Об этом сообщил член градостроительного департамента при главном архитекторе Киева Николай Демин.

Необходимо проделать качественную и детальную реконструкцию Европейской площади

В то же время архитектор отмечает, что нужно сделать качественную и детальную реконструкцию Европейской площади. Она является одним из главных транспортных узлов города. Кроме этого, чрезвычайно важен вопрос парковок. Подземное пространство у этого здания имеет для этого все предпосылки, добавил Демин.

«Общественное здание для таких функций вполне годится. Серьезно заняться Европейской площадью для того, чтоб загнать под площадью парковку. В зоне Крещатика очень трудно не только ездить, но и парковаться. Почтовая и Европейская площади — это основные узлы, по которым идет поток транспорта с Левого берега, с Оболони, с Троещины. То есть это очень напряженная магистраль. Здесь может быть очень эффективно использовано подземное пространство и для парковки, и для транзитных потоков. То есть это серьезная перестройка», — отметил Демин.

Работа структуры

Меняется не только название, но и сама суть работы структуры, отметил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Офис будет обеспечивать аналитическую работу президента

По его словам, создаются аналитические директораты, которые будут предоставлять президенту информацию о проблемах и их решение.

«Логика новой структуры какая. Во-первых, мы отходим от термина Администрация, переходим к сроку, который будет более современным, более европейским — Офис главы государства. Офис президента будет обеспечивать его аналитическую работу. Эти директораты, которые мы создаем, мы их создаем только по правильным сферам. Они будут осуществлять а) анализ, того, что происходит в Украине, и б) они будут предлагать президенту, каким образом он можно влиять на ситуацию и решать проблемы, которые сегодня существуют. То есть аналитика, мониторинг ситуации и плюс предложения президенту», — сообщил Рябошапка.

Администрация vs Офис

Как сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, офис президента больше не будет параллельным Кабинетом министров, который осуществлял надзор над министерствами.

Радио НВ проанализировало, чем отличается Администрация президента Петра Порошенко от Офиса президента Владимира Зеленского.

Численность сотрудников офиса уменьшится

Петр Порошенко в свое время зафиксировал предельную численность сотрудников Администрации президента — 416 человек. В указе Владимира Зеленского этой цифры нет, только отмечено, что численность сотрудников офиса уменьшится. У пятого президента были два первых заместителя главы Администрации, у шестого президента — один.

Если проанализировать количество департаментов администрации, которые были созданы указом Порошенко, и директоратов, созданных Зеленским, то шестой президент уменьшил их количество с 25 до 18. Это удалось сделать благодаря слиянию некоторых из них.

Зеленский также решил отказаться от главного департамента по вопросам реформ, но создал директорат по вопросам экономической политики. Среди нововведений — создание департамента информационных технологий и департамента управления персоналом. Некоторые департаменты у нового президента переименованы.

Как сообщил Андрей Богдан, если Администрация президента переедет в Украинский дом, в здании на Банковой откроют художественный музей.