Укрпочта показала, как будет выглядеть новая рождественская марка

9 ноября, 02:12
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Новая рождественская марка (Фото:Укрпочта)

Новая рождественская марка (Фото:Укрпочта)

Укрпочта обнародовала результаты голосования за лучший эскиз к почтовой марке С Рождеством Христовым и Новым годом.

Большинство из тех, кто принимал участие в опросе, выбрали иллюстрацию Роз'єднані війною.

Ее нарисовала Валерия Михайлова — 11-классница из прифронтового Николаева. Эскиз она готовила за границей, куда вынуждена была уехать из-за постоянных обстрелов города войсками РФ.

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«Неспроста именно эта иллюстрация стала лидером онлайн-голосования. Сейчас миллионы тех, кто несет в себе боль разлуки с любимыми. И миллионы тех, кому остается лишь мысленно обнимать их через города. И миллионы тех, кто хочет тихий и целебный 2023-й год для Украины и каждого из нас, а затем возвращение, слезы радости, встречи и долгие разговоры», — говорится в сообщении.

Второе место украинцы отдали эскизу с украинским военным и колядниками авторства заслуженного художника Украины Александра Охапкина. Третье — рисунку семьи, который создала Ирина Бабенко.

Марку планируют выпустить уже в декабре. Ее хотят доработать согласно предложениям участников голосования.

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/pfbid023g1nQUtSvhTSiMuJfBrQxLYtfP7mkHCfoeLA8BQZ8me68uuw29wWS8TRfgn8wNbGl
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Укрпочта Почтовая марка Новый Год Рождество Война России против Украины

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