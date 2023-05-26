«Ситуация не была значимой на тот момент». Как Зеленский сделал Буданова руководителем ГУР на волне связанного с ОП скандала 26 мая, 11:39 NV Премиум Одно дело. Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал скандал, который предварял его назначение (Фото:ПСОПУ)

NV узнал, кто помог Кириллу Буданову попасть на Банковую, и как сам главный разведчик оценивает «вагнергейт».

В 2020 году Кирилл Буданов, в то время — заместитель директора департамента Службы внешней разведки — начал попадать на совещания на Банковой, которые проводил новый президент Владимир Зеленский. Его «проводником» в этот мир стал, скорее всего, Роман Машовец, бывший военный разведчик, который с мая 2020-го занял должность одного из заместителей главы Офиса президента (ОП).

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Об этом говорится в статье «Судьба разведчика № 1», которая была напечатана в № 2 журнала NV.

Как рассказали NV источники на Банковой, на нескольких таких встречах Буданов произвел хорошее впечатление на главу государства. И поэтому уже в августе 2020-го Зеленский сделал разведчика шефом ГУР. Произошло это на волне так называемого «вагнергейта» — украинской спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе.