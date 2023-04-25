Бойцы ССО уничтожили танк и БМП оккупантов в «серой зоне» — видео
Бойцы ССО подорвали технику прямо на глазах оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)
В Донецкой области бойцы Сил спецопераций уничтожили танк и БМП российских оккупантов в «серой зоне».
Соответствующее видео опубликовано в Facebook командования ССО.
Вражеская техника находилась между позициями бойцов Сил обороны и россиян — в 150 метрах от врага.
«Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники», — говорится в подписи к ролику.
Пройдя минно-взрывные заграждения бойцы ССО добрались до бронемашины. В ходе осмотра были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые украинские операторы унесли с собой.
Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась назад. А российские танки Т-72 и БМП — 1 были взорваны прямо на глазах оккупантов.
Ранее украинские военные опубликовали видео окопного боя неподалеку от Бахмута.