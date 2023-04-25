Бойцы ССО уничтожили танк и БМП оккупантов в «серой зоне» — видео

25 апреля, 09:05
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Бойцы ССО подорвали технику прямо на глазах оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Бойцы ССО подорвали технику прямо на глазах оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

В Донецкой области бойцы Сил спецопераций уничтожили танк и БМП российских оккупантов в «серой зоне».

Соответствующее видео опубликовано в Facebook командования ССО.

Вражеская техника находилась между позициями бойцов Сил обороны и россиян — в 150 метрах от врага.

«Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1650740984676745216

Пройдя минно-взрывные заграждения бойцы ССО добрались до бронемашины. В ходе осмотра были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые украинские операторы унесли с собой.

Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась назад. А российские танки Т-72 и БМП — 1 были взорваны прямо на глазах оккупантов.

Ранее украинские военные опубликовали видео окопного боя неподалеку от Бахмута.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Силы спецопераций БМП Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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