Силы спецопераций показали бой за блокпост на Изюмском направлении — видео 14 сентября, 11:00 Бойцы ССО показали, как отбили у оккупантов блокпост на Изюмском направлении (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Бойцы Сил специальных операций ВС Украины показали, как произошел ближний бой с оккупантами за блокпост на Изюмском направлении.

Видео опубликовано на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«Изюмское направление, воины ССО Украины, захваченный блокпост, испуганные оккупанты. Двигаемся вперед, освобождаем Украинскую землю от хлама», — говорится в описании к ролику.

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ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

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