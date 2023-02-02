В Нацгвардии показали, как уничтожают штурмовиков Вагнера под Бахмутом — видео

2 февраля, 09:04
Поделиться:
Разрушенный россиянами Бахмут (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Разрушенный россиянами Бахмут (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

В Национальной гвардии показали, как в районе Бахмута Донецкой области украинские защитники уничтожили штурмовые группы российских наемников из ЧВК Вагнера.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Нацгвардии.

27 января на Бахмутском направлении 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой и подразделением ССО обнаружила место дислокации российских захватчиков и уничтожили до взвода оккупантов.

Видео дня

Выявили цель и корректировали огонь артиллеристов операторы ССО, управление огнем осуществляли гвардейцы 3 бригады оперативного назначения, огневое поражение нанесли артиллеристы ВСУ.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

https://www.youtube.com/watch?v=d73j6A18rJQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X