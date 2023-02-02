В Нацгвардии показали, как уничтожают штурмовиков Вагнера под Бахмутом — видео 2 февраля, 09:04 Разрушенный россиянами Бахмут (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

В Национальной гвардии показали, как в районе Бахмута Донецкой области украинские защитники уничтожили штурмовые группы российских наемников из ЧВК Вагнера.



Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Нацгвардии.

27 января на Бахмутском направлении 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой и подразделением ССО обнаружила место дислокации российских захватчиков и уничтожили до взвода оккупантов.

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Выявили цель и корректировали огонь артиллеристов операторы ССО, управление огнем осуществляли гвардейцы 3 бригады оперативного назначения, огневое поражение нанесли артиллеристы ВСУ.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

