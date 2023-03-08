Отработали из ПЗРК Перун: бойцы Нацгвардии рассказали, как сбили российский Су-25 в районе Бахмута 8 марта, 11:04 Российский штурмовой самолет Су-25 сбили в районе Бахмута (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на понедельник, 6 марта, бойцы украинской Нацгвардии сбили российский штурмовой самолет Су-25 в районе Бахмута Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, вражеский штурмовик были сбит из ПЗРК Перун.

«Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на снижение, судьба пилота пока неизвестна», — отметил командир дивизиона Партизан.

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«Отработали цель с Перуна, подбили самолет и он начал менять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания изменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией пересечения», — отметил оператор ПЗРК нацгвардеец Роман.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 303 своих самолета.

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