«Путин решил остановить изменения в Украине». Активистка ЦПК — о продвижении санкций против россиян и борьбе с коррупцией во время войны 21 июля, 08:38 Эксклюзив НВ Заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербан (Фото:Kyiv School of Economics / Facebook)

В Центре противодействия коррупции себя представляют как команду людей, которых достала коррупция и безнаказанность коррупционеров всех типов и уровней.

Радио НВ пообщалось с заместителем исполнительного директора ЦПК Еленой Щербан, чтобы узнать, что изменилось в работе общественной организации во время войны, которую российский диктатор Владимир Путин объявил в том числе и из-за работы антикоррупционных институций в Украине.

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— Как изменилась деятельность ЦПК с началом полномасштабного вторжения России в Украину, с 24 февраля? Стала ли работа совершенно иной?

— Работа изменилась существенно. Хотя коррупция в Украине нигде не девалась, но пришлось расставлять приоритеты в связи с вторжением Российской федерации.

Мы готовились к вторжению, очень серьезно рассматривали эти предупреждения, публичные со стороны наших международных партнеров, и начинали планировать уже с января деятельность, если такое вторжение произойдет. Мы пытались позаботиться о безопасности членов нашей команды, предупреждали их, чтобы они готовились к тому, что, возможно, нужно будет покидать Киев. Когда произошло вторжение, к счастью, часть нашей команды была уже за пределами Киева, где было в то время безопасно. Часть нашей команды (четыре человека) присоединились сначала к рядам территориальной обороны, а сейчас они уже служат в ВСУ.

Нас очень поразило, когда накануне вторжения было [выступление] российского диктатора [Владимира] Путина и он всерьез в своей речи вспоминал о том, что в Украине действуют какие-то «непонятные антикоррупционные институты», которые здесь что-то делают, управляются якобы с Запада. Мы понимали, что только одно это упоминание в его речи — это очевидное доказательство того, что и наша работа, и работа антикоррупционных институтов в Украине ощущается, и их деятельность как раз является предпосылкой того, что Путин решил остановить изменения в Украине к лучшему, разрушить те достижения, которые есть — вторгаться военным путем.

Поэтому очень быстро удалось перестроиться, когда произошло вторжение. Часть команды присоединилась к рядам ВСУ.

У нас очень тесные связи с международными партнерами Украины, в силу совместной работы с ними над развитием антикоррупционной инфраструктуры. Мы решили использовать наши контакты и связи, чтобы говорить во всем мире о том, что происходит в Украине, просить о помощи Украине. Поэтому часть нашей команды переквалифицировалась в эту работу. Они уехали в Польшу. Это женщины и девушки, в частности наша исполнительная директор Дарья Каленюк, потому что оттуда сегодня просто удобнее путешествовать и ездить в командировку. А когда ты требуешь помощи Украине, объясняешь проблемы, это часто нужно делать оффлайн, во время личных встреч с иностранными политиками. Поэтому они частично передислоцировались в Польшу и осуществляли там международную адвокационную деятельность, где продвигали интересы Украины.

Они убеждали всех в том, что мы настроены победить — все для этого сделаем. Напомню, что в первые недели войны среди иностранцев были серьезные опасения и многие действительно были убеждены, что Украину удастся быстро захватить.

Сегодня эти люди из нашей команды тоже продолжают заниматься этой деятельностью. Она сейчас уже расширилась. Несмотря на то, что мы просим помогать и дальше Украине, мы как гражданское общество также очень активно были включены в переговоры по предоставлению Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

Относительно части нашей команды, которая осталась в Украине. В первый месяц войны также было много волонтерских активностей, потому что все помогали армии, как могли. Но и государственные институты Украины продолжали работать, продолжал работать парламент, поэтому мы продолжили следить за происходящим там, какие законы принимаются. Мы очень беспокоились о том, чтобы на фоне войны из-за каких-то определенных коллаборационистских договоренностей не были разрушены достояния, не произошли изменения, которые бы разрушили определенные институты в Украине. Мы тогда очень тесно работали с парламентом, готовили свои предложения к ряду законопроектов. За несколько первых месяцев войны мы присоединились к анализу около 50 законопроектов, готовили поправки в сотрудничестве с парламентом, чтобы сделать сферу работы судов, правоохранительных органов во время войны эффективной.

Еще до войны у нас был определенный опыт по работе с санкциями, в том числе с международными. Мы часто сами обращались в иностранные институты с инициированием санкций в отношении украинских коллаборационистов. И когда началась война, мы поняли, что этот наш опыт мы можем использовать для того, чтобы инициировать санкции в отношении россиян, тем или иным образом причастных к войне. Поэтому наши аналитики, а также международные адвокаты занимаются тем, что мы приобщаемся к поискам активов как в Украине, так и за рубежом, инициируем наложение санкций в тех случаях, когда есть определенное имущество, его можно взыскать в пользу Украины. Здесь очень много работы, ведь речь идет и о том, чтобы внедрять и в Украине, и за рубежом механизмы, которые позволили бы такие активы взыскать.

Мы очень волнуемся, чтобы не произошло так, как в свое время произошло с активами Януковича и его соратников: было очень много санкций, но большинство из них «взлетели» спустя годы. В этот раз мы решили: чтобы так не произошло, Украина должна не просто инициировать санкции, а нам нужно эти российские активы забирать и направлять их на победу. Украина для того, чтобы требовать этого от иностранцев, должна сама подать пример. И мы сейчас к этому активно приобщаемся.

— Собрать столь мощную доказательную базу, к которой нельзя подкопаться, чтобы потом все эти активы пытаться отсудить назад или чтобы никто не смог потом доказать, что Украина что-то забрала незаконно.

— 100%. Должен быть как сам филигранный механизм, так и должны быть соответствующие конкретные решения, достаточно серьезно обоснованные. Поэтому парламент, принимая законопроект, решил, что решение о взыскании активов в Украине должен принимать Высший антикоррупционный суд. Хотя мы понимаем, профиль у суда антикоррупционный, но даже в парламенте, в свое время препятствовавшем запуску этого суда и его работе, тоже понимали, что именно он — это суд, к которому есть доверие в обществе, судьи в который избирались по специальной процедуре.

Все пришли к согласию, что этот суд и эти судьи смогут применять механизм, который не даст шанс в будущем россиянам отражаться и каким-то образом уже в международных инстанциях отменять эти решения.

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— Как вы с коллегами для себя решали дилемму о том, актуально ли говорить о коррупции внутри Украины? Мы как-то всем обществом 24 февраля договорились не критиковать власть, что все наши внутренние споры отходят на второй план, потому что у нас намного более серьезная проблема — мощный общий враг. И в какой момент стало понятно, что против негативных явлений, которые были до 24 февраля в Украине, все же нужно продолжать бороться, что никуда они не делись?

— Первые месяцы войны, несмотря на то, что мы наблюдали много негативных явлений и проблем, в том числе и с коррупцией, мы молчали и демонстрировали единство против врага вместе со всем обществом — понимали, что явно не ко времени.

Видя проблемы, мы пытались говорить их властям неформально и указывать на необходимость исправить такие истории. То есть мы не замалчивали.

Для нас важным моментом стал этап переговоров Украины и Европейского Союза о статусе кандидата. Мы понимали и понимаем, что украинский народ и украинское общество, отстаивающее сейчас демократические ценности в войне, заслужили статус кандидатства как никогда.

Но у европейских политиков, конечно, были вопросы. Вопросы, которые мы слышали в свой адрес: «Не назначают руководителя САП», «Украина не готова бороться. Вы же сами об этом постоянно говорили, что есть еще проблемы». Мы также очень хотели, чтобы руководитель САП был наконец назначен, но наши коллеги убеждали европейских политиков в том, что нам нужен статус кандидатства и после его обретения мы обязательно докажем, дожмем власть на необходимые реформы. Именно до получения статуса кандидата мы не позволяли критиковать власть, поскольку понимали, что эта критика может быть использована против страны в целом.

Мы ждали, пока будет принято финальное решение. Украина получила вместе со статусом кандидата уникальный механизм: статус предоставили, но требования также все-таки [выдвинули], в частности в сфере антикоррупции. И сказали, что если мы не будем выполнять эти требования, то в дальнейшем статус кандидата могут забрать и заблокировать дальнейшее движение Украины в этом направлении.

[Тогда] мы поняли, что уже имеем моральное право публично говорить о проблемах и необходимости с ними бороться. Тем более что мы помогали власти в получении статуса кандидата и власть очень хорошо об этом знает. Все публичные лица, участвовавшие в переговорах с Европейским Союзом, знают, что мы поддерживали и помогали этой истории.

Мы понимаем, что во время войны борьба с коррупцией еще более актуальна, потому что сейчас большое финансирование сектора обороны Украины, большое финансирование восстановительных процессов: идет и будет идти. И чем больше мы будем демонстрировать нашим западным партнерам, которые дают на это независимые средства, готовы быть прозрачными и эффективными, тем больше нам эти средства будут давать. Это очень простая история.

Поэтому, если власти назначают независимого руководителя САП, они дают сигнал международным партнерам: «Пожалуйста, мы сделали все возможное и зависящее от себя. Помогите нам как стране».

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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