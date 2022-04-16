«Разосрали, разграбили, заминировали». Репортаж из Конотопа о поведении оккупантов и обороне Черниговской и Сумской областей 16 апреля, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Село Ягодное после освобождения от оккупантов. Черниговская область, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского базируется в Конотопе. Военные с первого дня полномасштабной войны против Украины держали оборону в Сумской и Черниговской областях на участке протяженностью 230 километров.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Ирина Лопатина, репортер Радио НВ, пообщалась с выговцами и жителями сел о том, как месяц держали оборону на севере Украины и противостояли российским оккупантам.

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Конотоп, Сумская область

«Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина ведьма! У тебя завтра х*й стоять уже не будет!»

Именно так в начале марта жители Конотопа Сумской области встречали оккупантов с предложением сдать их город, расположенный в 70 километрах от границы с РФ.

О том, что россиян здесь не ждали и не ждут, говорит и билборд на подъезде к населенному пункту с надписью «На Россию на х*й!».



Однако регулярная российская армия пыталась подступиться к Конотопу в первый же день полномасштабной войны 24 февраля. Тогда происходили короткие бои, один из которых в районе железнодорожного моста длился 2 мин. 36 сек.

«Их техника сгорела, они изменили направление движения. Город обошли по окраине. Их целью была киево-московская трасса и дорога в Киев, — вспоминает боец 58-й отдельной с позывным Вайбер. — Считаю, что они подумали, что мы их заманиваем на основные силы, дали бой, отступили к основным силам. Они, чтобы не попасть в ловушку, решили по флангу обойти наше подразделение и, если обстоятельства сложатся, дать нам бой по флангу. Мы вовремя успели отойти».

Сахны, Сумская область

Российские колонны заходили и оккупировали соседние с Конотопом села, в том числе сразу 24 февраля вошли в населенный пункт Сахны. 20 местных жителей захватчики загнали в подвал четырехэтажного дома и не отпускали их оттуда. Вокруг их домов русские военные поставили свою технику. На вопрос, зачем они сюда приехали, россияне отвечали, что у них есть приказ, — рассказывает местная жительница Нина.

«Они удивлялись: „Почему у вас коней нет в деревне?“. А я и говорю: „А зачем нам кони? У нас у всех тракторы, мотоблоки, минитракторы“. А он говорит: „Ну нифига себя, как вы живете“. Они удивлялись, что у нас асфальт, освещение. Они всему удивлялись».

Женщина рассказала, что спорила с российскими оккупантами и из-за истории:

«Один пришел ко мне: «Вы начали историю переписывать!». Я ему сказала: «Киеву 1700 лет, а вашей жабокряковке — 300. Что ты хочешь?». Он говорит: «Мы вас освободим». Я спрашиваю: «У меня что, мешок сахара сверху? От чего ты меня будешь освобождать? Вы уже меня от жилья освободили. От чего еще?»

Однако россияне здесь пробыли не долго, на четвертый день они покинули Сахны и поехали дальше. При этом вынесли из домов людей обувь, одежду, носки, инструменты и даже мужское нижнее белье. После себя оставили горы мусора, вырытые ямы вокруг построек, где планировали строить укрепления, и мины-растяжки.

«Говорю: «Да вы приехали, нас «освободили», все разосрали, заминировали, х*й на нас положили и уехали?» Вот это «освободители!», — пересказывает, какое возмущение выражала оккупантам местная жительница.

Ягодное, Черниговская область

Бойцы 58-й бригады зачищали после ухода россиян село Ягодное в Черниговской области. Там оккупанты содержали в небольшом школьном подвале несколько сотен человек одновременно. Им приходилось ходить в туалет на виду у всех остальных.

Подвал школы, в котором прятались жители села Ягодное. 6 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Marko Djurica

«Многие умерли. В первый день почти 10 человек. Их закрыли в этом подвале школы. Он побелен, там духота, там большая влажность. А их набилось туда столько, что едва не стоя. Старики, у кого здоровье не в лучшем состоянии, умерли. Когда авианалет начинался, обстрелы, минометы, все люди понимали, что это наши и говорили: „Да хоть бы уже и по нам ударило, лишь бы им вред [сделали]“. Они не жалели своей жизни», — пересказывают настроения в Ягодном военные.

Пытки мирных жителей россиянами бойцы называют ужасом и с болью вспоминают рассказы об изнасиловании женщин на глазах родных или бегстве детей в подвалы только от вида российского танка.

Но затем север Украины был освобожден.



«Они выбегают к тебе, предлагают последний кусок хлеба <...> и говорят: „Наконец-то! Вы нас освободили!“ Именно так вдохновляюще», — рассказывает военный, как их встречали местные жители.

Друцкое, Черниговская область

Военные 58-й бригады не давали взять в кольцо Чернигов.

«Сначала у нас было дизморальное [настроение], когда бои, потери. А когда ты проезжаешь по селам, люди выходят, выносят тебе элементарное — сала, картошки, лучка, ты поел и класс!, — вспоминает бывший учитель истории, боец с позывным Чех. — Когда ночью дежурили, приносили кофе, ребята пили по одному. Это та вещь, которая мотивировала. Ты понимаешь, что готов воевать за этих людей. Именно эти люди есть то, что ты хочешь сохранить. Они мотивировались. Начинается трансформация твоего патриотизма, благодаря этим людям: с чего-то абстрактного (что пишут в учебнике, что говорят в школе) в том, что ты понимаешь, что воюешь за людей, за то, как они живут, чтобы они могли сохранить жизнь».

Боец с позывным Чех больше всего запомнил двух бабушек из села в Черниговской области Друцкое — Татьяну и Ульяну. Последнюю он вообще называет их ангелом-хранителем: когда бойцы зашли в деревню, то женщины отдавали им все, что имели.

«Она просыпалась в четыре утра — уже что-то стряпает, чтобы утром ребята пришли, поели. Запомнилось это в сердечке».

Военные обещают, что после победы они обязательно приедут к бабушкам Татьяне и Ульяне из села Друцкое, чтобы отблагодарить за их доброту. Надеются, что эта встреча состоится в скором времени.

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