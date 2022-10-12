Ремонтирует технику и отправляет танки. Генштаб рассказал, как Беларусь помогает России в войне против Украины

12 октября, 08:06
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Беларусь ремонтирует российскую технику и отправляет свои танки (Фото:news.zerkalo.io)

Беларусь ремонтирует российскую технику и отправляет свои танки (Фото:news.zerkalo.io)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявляет о готовности Беларуси помогать России в войне против Украины. Генштаб ВСУ раскрыл подробности этой помощи.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на среду, 12 октября.

Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий, отмечает Генштаб.

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Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

В своей сводке Генштаб также сообщил, что прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и 28 крылатых ракет, 20 из которых были сбиты.

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Также войска РФ нанесли 30 авиационных ударов и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Более 40 населенных пунктов Украины пострадали от действий оккупантов, среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также войска РФ применили 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, 12 из этих БПЛА уничтожены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Беларусь Генштаб Война России против Украины

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