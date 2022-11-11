Авиация и артиллерия Украины успешно наносила удары по позициям оккупантов: подробности от Генштаба 11 ноября, 08:15 Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по оккупантам (Фото:Генштаб)

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 11 ноября.

Под поражение попали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов.

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Кроме того, Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и два других важных военных объекта российских оккупантов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что зимой активность боевых действий снизится, и Украина использует это время с максимальной выгодой.

По мнению Резникова, Украина выйдет из этой паузы более сильной благодаря тысячам военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании.

В интервью министр обороны также сказал, что командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин использует террористические тактики против гражданского населения.