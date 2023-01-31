Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов
Авиация и артиллерия Украины уничтожают позиции оккупантов (Фото:Генштаб)
Авиация и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 31 января.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов.