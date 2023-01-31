Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов

31 января, 08:00
Поделиться:
Авиация и артиллерия Украины уничтожают позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Украины уничтожают позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 31 января.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=Tx5IIGG5Zl4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X