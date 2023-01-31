Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов 31 января, 08:00 Авиация и артиллерия Украины уничтожают позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 31 января.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов.