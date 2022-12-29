Генштаб сообщил об успешных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов

29 декабря, 08:25
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Генштаб сообщил, как артиллерия и авиация уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, как артиллерия и авиация уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 29 декабря.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и четыре удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и боеприпасов оккупантов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия начала прятать свои бомбардировщики, потому что понимает, что Украина может их уничтожить.


https://www.youtube.com/watch?v=ACjGbGiqAHQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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