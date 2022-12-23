Авиация и артиллерия Украины уничтожают позиции оккупантов: Генштаб сообщил, что попало под удар 23 декабря, 08:20 Как артиллерия уничтожает позиции оккупантов, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия Сил обороны Украины уничтожают позиции российских оккупационных войск.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook утренней сводке по состоянию на пятницу, 23 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один вражеский центр БПЛА.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 100400 своих военных.

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