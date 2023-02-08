Генштаб сообщил, какие позиции оккупантов попали под удары авиации и артиллерии Украины
Авиация и артиллерия уничтожали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд результативных ударов по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 8 февраля.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Также украинские военные уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и два вражеских БПЛА типа Орлан.
Украинские артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления оккупантов, семь районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.