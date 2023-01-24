Авиация и артиллерия Украины наносили результативные удары по позициям оккупантов: подробности от Генштаба 24 января, 07:18 Генштаб сообщил об успешной работе авиации и артиллерии (Фото:Генштаб)

В течение прошлых суток авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 24 января.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

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За прошедшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат Орлан-10 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили три района сосредоточения оккупантов и склад логистики.