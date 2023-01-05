Авиация и артиллерия уничтожают позиции оккупантов: Генштаб сообщил о результативных ударах

5 января, 08:00
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Артиллерия нанесла результативные удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Артиллерия нанесла результативные удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 5 января.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также пять ударов по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

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Военнослужащие ракетных войск и артиллерии Сил обороны ударили по трем пунктам управления, четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники и двум складам боеприпасов оккупантов.

Кроме того, за предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

https://www.youtube.com/watch?v=_bR6MoOJk2Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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