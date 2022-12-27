Авиация и артиллерия уничтожают позиции оккупантов: Генштаб сообщил, куда наносились удары

27 декабря, 08:00
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Генштаб сообщил о результативных ударах артиллерии и авиации (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о результативных ударах артиллерии и авиации (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Украины наносили результативные удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 27 декабря.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

Видео дня

Подразделили ракетные войска и артиллерии Сил обороны Украины поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ потеряла 102 600 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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