Авиация и артиллерия уничтожают позиции оккупантов: Генштаб сообщил, куда наносились удары
Генштаб сообщил о результативных ударах артиллерии и авиации (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Украины наносили результативные удары по позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 27 декабря.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.
Подразделили ракетные войска и артиллерии Сил обороны Украины поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ потеряла 102 600 своих военных.