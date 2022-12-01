Авиация и артиллерия Украины уничтожают оккупантов: Генштаб сообщил о результативных ударах 1 декабря, 07:14 Генштаб сообщил, как украинская авиация и артиллерия уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинская авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям и объектам российских оккупантов за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 1 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Украинские подразделения сбили БПЛА (вероятно типа Орлан-10). Информация уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили семь районов сосредоточения личного состава и ВВТ, склад горюче-смазочных материалов, а также пять других важных вражеских объектов.

Накануне в Сети появилось видео работы украинских партизан в районе оккупированного Энергодара Запорожской области.