Авиация и артиллерия Украины уничтожают оккупантов: Генштаб сообщил о результативных ударах

1 декабря, 07:14
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Генштаб сообщил, как украинская авиация и артиллерия уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, как украинская авиация и артиллерия уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинская авиация и артиллерия наносили результативные удары по позициям и объектам российских оккупантов за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 1 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили семь районов сосредоточения личного состава и ВВТ, склад горюче-смазочных материалов, а также пять других важных вражеских объектов.

Накануне в Сети появилось видео работы украинских партизан в районе оккупированного Энергодара Запорожской области.

https://www.youtube.com/watch?v=s4UG0PZVic8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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