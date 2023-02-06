Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям войск РФ

6 февраля, 09:25
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Авиация и артиллерия успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация и артиллерия успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 6 февраля.

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Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позициям вражеского зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=jYJAjawVeR8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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