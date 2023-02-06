Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям войск РФ
Авиация и артиллерия успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 6 февраля.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позициям вражеского зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.