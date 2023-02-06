Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям войск РФ 6 февраля, 09:25 Авиация и артиллерия успешно били по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 6 февраля.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позициям вражеского зенитно-ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

