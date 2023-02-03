Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов 3 февраля, 07:14 Как авиация и артиллерия поражали позиции оккупантов (Фото:Министерство обороны)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 3 февраля.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

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Также украинские военные уничтожили российский БПЛА типа Мерлин.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов войск РФ.

По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.