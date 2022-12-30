Генштаб сообщил, как авиация и артиллерия уничтожали важные объекты оккупантов

30 декабря, 08:01
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Артиллерия и авиации наносили удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Артиллерия и авиации наносили удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 30 декабря.

Авиация Сил обороны на протяжении предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Видео дня

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 104 560 своих военных, за прошедшие сутки — 790.

https://www.youtube.com/watch?v=P26u7f9TdnU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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