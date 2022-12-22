Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии Украины 22 декабря, 08:20 Украинская авиация результативно уничтожала оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки силы авиации и артиллерии Украины наносили эффективные удары по позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 22 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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Также украинские защитники сбили вражеский БпЛА типа Форпост и еще два типа Ланцет-3.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.

Накануне Генштаб сообщал, что 15 и 16 декабря украинские силы ударили по вражеским складам боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов.