Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии Украины
Украинская авиация результативно уничтожала оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки силы авиации и артиллерии Украины наносили эффективные удары по позициям оккупационных войск РФ.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 22 декабря.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Также украинские защитники сбили вражеский БпЛА типа Форпост и еще два типа Ланцет-3.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.
Накануне Генштаб сообщал, что 15 и 16 декабря украинские силы ударили по вражеским складам боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов.