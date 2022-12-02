Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии Украины по позициям оккупантов

2 декабря, 08:16
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Как украинская авиация уничтожает оккупантов, сообщил Генштаб (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Как украинская авиация уничтожает оккупантов, сообщил Генштаб (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Генштаб сообщил о результативной работе авиации и артиллерии Украины по позициям российских оккупантов.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на пятницу, 2 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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За прошедшие сутки украинские военные сбили беспилотники типа Орлан-10.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также пять других важных объектов оккупантов.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с рассказом командира 80-й ОДШБр Игоря Скибюка о том, как защитники Украины в ходе харьковского контрнаступления провели рейд в тыл российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=rKhE95R1OfI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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