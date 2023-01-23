Генштаб сообщил об успешных ударах авиации и артиллерии Украины по позициям оккупантов 23 января, 09:00 Артиллерия и авиация успешно наносили удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 23 января.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов.

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Кроме того, был сбит вражеский БПЛА Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения оккупантов и три склада боеприпасов.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что в ВСУ формируются новые военные подразделения и части, которые получат на вооружение боевую технику и системы огневого поражения стран НАТО.