Генштаб сообщил об успешных ударах авиации и артиллерии Украины по позициям оккупантов

23 января, 09:00
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Артиллерия и авиация успешно наносили удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

Артиллерия и авиация успешно наносили удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 23 января.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов.

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Кроме того, был сбит вражеский БПЛА Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения оккупантов и три склада боеприпасов.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что в ВСУ формируются новые военные подразделения и части, которые получат на вооружение боевую технику и системы огневого поражения стран НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=u9B2Of6rYWY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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