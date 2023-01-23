Генштаб сообщил об успешных ударах авиации и артиллерии Украины по позициям оккупантов
Артиллерия и авиация успешно наносили удары по оккупантам (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 23 января.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов.
Кроме того, был сбит вражеский БПЛА Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения оккупантов и три склада боеприпасов.
Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что в ВСУ формируются новые военные подразделения и части, которые получат на вооружение боевую технику и системы огневого поражения стран НАТО.