Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов 28 февраля, 08:06 Авиация Украины наносила удары по районам сосредоточения оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 28 февраля.

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136 и типа один типа Zala.