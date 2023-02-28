Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов

28 февраля, 08:06
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Авиация Украины наносила удары по районам сосредоточения оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация Украины наносила удары по районам сосредоточения оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 28 февраля.

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

Видео дня

Кроме того, украинские защитники уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136 и типа один типа Zala.

https://www.youtube.com/watch?v=oEu2YpVV5cA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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