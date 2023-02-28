Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по важным позициям оккупантов
Авиация Украины наносила удары по районам сосредоточения оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 28 февраля.
Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136 и типа один типа Zala.