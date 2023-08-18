Каховскую ГЭС невозможно восстановить после российского теракта — глава МВД 18 августа, 23:01 Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению после российского теракта, утверждает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Он уточнил, что в результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла.

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«Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению», — подчеркнул он.

Он уточнил, что в зону подтопления попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей, где проживали около 875 тысяч человек.

«По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек. Из подтопленных районов вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных», — говорится в сообщении.

Глава МВД отметил, во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных.

Также из-за теракта около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Регулярный подвоз воды в пострадавшие районы удалось наладить силами системы внутренних дел.

Ранее в Укргидроэнерго допустили отказ от восстановления Каховской ГЭС, но назвали ряд условий.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично, более 75 человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».

Депутаты Европейского парламента решительно осудили подрыв дамбы Каховской ГЭС и назвали это военным преступлением России.