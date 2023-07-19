Каховского водохранилища больше не существует — НАН Украины 19 июля, 23:55 Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Специалисты Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Украины пришли к выводу, что Каховского водохранилища больше не существует.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Так, сейчас из общей площади Каховского водохранилища, которая 5 июня составляла более 2 тысяч км², осталось 261,1 км². Это составляет 12,7% от начальной площади водоема. Кроме того, восстановленное русло Днепра занимает площадь 120,9 км².

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Также специалисты считают 24 июня датой перехода от осушки Каховского водохранилища до начала восстановления природного состояния территории. Однако вероятность того, что территория полностью восстановится, очень мала.

«Это обуславливается такими факторами влияния, как современные изменения климата, полное уничтожение почвенного покрова и уменьшение стока (как следствие подрыва Каховской ГЭС), а также зарегулирование реки Днепр выше по течению системой водохранилищ, прудов и каналов», — говорят ученые.

Кроме того, осушение приводит к формированию негативных воздействий и на качество атмосферного воздуха близлежащих территорий.

С 20 июня, после осушения части водохранилища, территория постепенно стала новым источником выбросов аэрозоля в атмосферный воздух, поступающего вследствие поднятия пыли ветром.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично, более 75 человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».



Депутаты Европейского парламента решительно осудили подрыв дамбы Каховской ГЭС и назвали это военным преступлением России.