Дно бывшего Каховского водохранилища засеяли растениями — фото
Обмелевшее Каховское водохранилище после подрыва дамбы российскими террористами (Фото:Вгору.Херсон / Telegram)
Дно Каховского водохранилища, которое обмелело после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, покрылось клевером, люцерной и другими растениями.
Об этом во вторник, 22 августа, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Facebook.
По информации министерства, засеяли водохранилище растениями природоохранники из парка Каменская Сечь для того, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.
В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. В результате теракта города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
По данным украинского МВД по состоянию на 20 июля, в результате подрыва ГЭС погиб по меньшей мере 31 человек.
Из них 29 были жителями Херсонской области, а двое — Николаевской.
Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению после российского теракта.