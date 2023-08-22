Дно бывшего Каховского водохранилища засеяли растениями — фото 22 августа, 23:14 Обмелевшее Каховское водохранилище после подрыва дамбы российскими террористами (Фото:Вгору.Херсон / Telegram)

Дно Каховского водохранилища, которое обмелело после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, покрылось клевером, люцерной и другими растениями.

Об этом во вторник, 22 августа, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Facebook.

По информации министерства, засеяли водохранилище растениями природоохранники из парка Каменская Сечь для того, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

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Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. В результате теракта города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Инфографика: NV

По данным украинского МВД по состоянию на 20 июля, в результате подрыва ГЭС погиб по меньшей мере 31 человек.

Из них 29 были жителями Херсонской области, а двое — Николаевской.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению после российского теракта.