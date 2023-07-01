После подрыва россиянами ГЭС. Измельчавшее Каховское водохранилище постепенно превращается в пустыню — инфографика NV 1 июля, 13:47 Каховское водохранилище постепенно превращается в пустыню (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

После подрыва россиянами Каховской ГЭС Каховское водохранилище превращается в реку, заявили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Ученые Украинского гидрометеорологического института обработали спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища, предоставленные Европейским космическим агентством.

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Согласно снимкам, значительная часть площади водохранилища имеет светло-коричневый цвет, который характерен для сухой поверхности. Также значительная часть водохранилища уже не только лишена воды, но и физически высохла.

Большая часть водохранилища в засушливый период года будет пересыхать, во влажный — ненаполняться водой.

До подрыва дамбы площадь водохранилища составляла 2 061 км². По состоянию на 20 июня 2023 года площадь составляет — 509,2 км².

Инфографика: NV

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.