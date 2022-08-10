Каховский мост был последней транспортной артерией, теперь у россиян разрушена автомобильная логистика — Хлань 10 августа, 17:11 Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Каховский мост в Херсонской области, который разрушили ВСУ, был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Инфографика: НВ

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире 24 каналу.

«Это была последняя транспортная артерия. Она была повреждена и ранее, но тогда оккупанты смогли наладить там дорожное полотно», — прокомментировал он удары ВСУ.

Видео дня

Хлань уточнил, что украинские силы также разрушили железнодорожную дрогу в районе Каховской ГЭС, а оккупанты не смогли ее восстановить.

«Фактически на сегодняшний день оккупанты не смогут снабжать себя оружием автомобильными дорогами. Единственное, что у них остается — это паромчики возле Антоновского моста», — отметил депутат, добавив, что они не обеспечивают поставки техники и оружия в необходимом для оккупантов количестве.

Хлань подчеркнул, что Антоновский и Каховский мосты все еще пригодны для пешеходного сообщения. Он предположил, что теперь оккупанты будут эвакуироваться из правобережных районов Херсонской области пешком.

Ранее оперативное командование Юг подтвердило, что мост в районе Каховской ГЭС непригоден для использования после ударов ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.