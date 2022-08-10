Каховский мост был последней транспортной артерией, теперь у россиян разрушена автомобильная логистика — Хлань

10 августа, 17:11
Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Мост в районе Каховской ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Каховский мост в Херсонской области, который разрушили ВСУ, был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Инфографика: НВ

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире 24 каналу.

«Это была последняя транспортная артерия. Она была повреждена и ранее, но тогда оккупанты смогли наладить там дорожное полотно», — прокомментировал он удары ВСУ.

Видео дня
Читайте также:

Оккупанты заявили о четырех новых прилетах (Фото:Скриншот видео bayraktar_1love/Twitter) Новый удар ВСУ сорвал попытку РФ отремонтировать Антоновский мост. Появилось видео со свежими разрушениями

Хлань уточнил, что украинские силы также разрушили железнодорожную дрогу в районе Каховской ГЭС, а оккупанты не смогли ее восстановить.

«Фактически на сегодняшний день оккупанты не смогут снабжать себя оружием автомобильными дорогами. Единственное, что у них остается — это паромчики возле Антоновского моста», — отметил депутат, добавив, что они не обеспечивают поставки техники и оружия в необходимом для оккупантов количестве.

Хлань подчеркнул, что Антоновский и Каховский мосты все еще пригодны для пешеходного сообщения. Он предположил, что теперь оккупанты будут эвакуироваться из правобережных районов Херсонской области пешком.

Ранее оперативное командование Юг подтвердило, что мост в районе Каховской ГЭС непригоден для использования после ударов ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/nlwBqBbg8zM
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Транспорт Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Мост

Эксклюзивы НВ

Андрей Пионтковский
Российский политолог и публицист
Это очень важно. Что стоит за ударами по Новофедоровке в Крыму

И почему это значимое событие

10 августа, 15:00
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

10 августа, 09:40
Мнения
Квантовые компьютеры могут привести нас как к светлому будущему, так и к огромным проблемам, поставив под угрозу безопасность всех систем. (Фото:Eric Lucero/Google)
Почти абсолютный ноль /
Новое открытие японских физиков решает главную проблему квантовых компьютеров
10 августа, 07:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X