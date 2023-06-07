«Затоплено фекалиями». Жительница Херсона рассказала о последствиях подрыва Каховской ГЭС 7 июня, 10:58 Затопленная улица в Херсоне (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Херсонка и волонтер Ольга Цилинко из микрорайона Забалка осталась без дома и рассказала, что после подрыва Каховской ГЭС район затоплен не водой, а фекалиями.

По ее словам, только там есть до тысячи подтопленных домохозяйств.

«Я думаю, что последствия будут гораздо страшнее, потому что дома нашего района не имели канализации, а выгребные ямы заполнились водой. В условиях летней жары это очень опасно», — сказала она в эфире Радио Свобода.

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Цилинко рассказала, что они успели взять только документы, больше ничего.

«Я сейчас перед вами в халате стою», — сказала Ольга.

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Она заявила, что семья эвакуации не ждала, выезжала самостоятельно и помогала соседям.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.