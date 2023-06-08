Зеленский приехал в Херсонскую область после подрыва россиянами Каховской ГЭС

8 июня, 11:10
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Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко в Херсоне, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко в Херсоне, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где продолжается ликвидация последствий после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 8 июня.

Зеленский собрал координационное совещание, на котором обсудили актуальную ситуацию в области после катастрофы. Среди тем:

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  • эвакуация населения из потенциальных зон затопления;
  • ликвидация чрезвычайной ситуации;
  • организация жизнеобеспечения затопленных территорий;
  • перспективы восстановления экосистемы Херсонской области;
  • оперативная военная ситуация в этой зоне.
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
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«Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсона», — заявил президент.

Также Зеленский посетил переправу в Херсоне, через которую эвакуируют жителей с подтопленных территорий.

REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
ОП
Фото: ОП

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

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Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсон Херсонская область Владимир Зеленский Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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