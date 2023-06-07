Подрыв Каховской ГЭС. За минувшие сутки ГСЧС на Херсонщине спасла 52 человека
ГСЧС спасает людей на Херсонщине (Фото:ГСЧС/Facebook)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжает работать и ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС. За минувшие сутки на Херсонщине были спасены 52 человека. Об этом сообщил председатель ГСЧС Сергей Крук в Facebook.
По его словам, сейчас привлечено около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости служба может привлечь еще 250 человек личного состава и более 60 единиц резервной техники.
«Я благодарю каждого из вас за каждую спасенную жизнь!», — написал Крук.
Подрыв Каховской ГЭС — последние новости
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.