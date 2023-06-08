«Крыши домов не видно». Херсонская волонтерка рассказала о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС 8 июня, 07:30 Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС вода поднялась настолько, что крыш на всех домах не видно, рассказала херсонская волонтерка Ольга Цилинко.

По ее словам, они с детьми потеряли все, что имели.

«Мы с двумя детьми потеряли все, что было вообще. Сначала вывозили собак, потом помогли одиноким соседям. Потом в десять часов начала подступать вода, то бежали сами. Сейчас даже крыш на всех домах не видно. Спасатели уже плавали на лодках над одноэтажными домами. Чтобы вы понимали, насколько поднялся уровень воды», — сказала она 24 каналу.

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Волонтерка рассказала, что в районе, где она проживала, есть определенная особенность — там нет городской канализации, а все пользуются выгребными ямами. Когда ее сын в 12 часов дня возвращался за документами, то в доме уже по грудь была «вода с фекалиями».

«Может быть большая опасность инфекционных вспышек. Лето. Жара. Юг. Поэтому думаю, что об этом тоже надо говорить. Вода же рано или поздно сойдет. Люди начнут возвращаться или будут пытаться что-то спасти. И что их будет ждать? Это нужно объяснить», — сказала она.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно





В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.