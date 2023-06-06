«Это не должно повлиять на контрнаступление». Военные предусматривали возможность подрыва ГЭС войсками РФ — Наев 6 июня, 18:07 Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что в военном командовании была учтена возможность подрыва Каховской ГЭС российскими войсками и это не должно помешать украинскому наступлению.

Об этом сообщило командование Объединенных сил в Facebook.

«Что касается Каховской ГЭС, военное командование заблаговременно предусматривало враждебные действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно вреда, который может наступить в результате разлива воды», — цитирует Наева командование Объединенных сил.

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Наев отметил, что сейчас соответствующим командованием принимаются меры по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах.

«Относительно препятствования нашим наступательным действиям — военное командование полностью учитывало и такие вражеские коварные действия, и соответственно оно не должно помешать нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды», — добавил Наев.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия подрывом дамбы Каховской ГЭС хотела остановить освобождение защитниками Украины захваченных территорий и отвлечь внимание от событий в Белгородской области.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что украинские силы обороны до прошлой ночи не фиксировали признаков того, что российские оккупанты готовили подрыв Каховской ГЭС.