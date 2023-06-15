Каховская ГЭС. Вода в Херсонской области опустилась до уровня двух метров — ОВА 15 июня, 16:23 Каховская ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По данным на четверг, 15 июня, вода в Херсонской области после затопления из-за подрыва плотины Каховской ГЭС опустилась до уровня меньше двух метров, сообщил главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

«Сейчас вода сохраняется на отметке 1 м 92 см. Тенденция на убыль воды также сохраняется», — рассказал он в эфире телемарафона.

Также, по его данным, площадь подтопленных сельскохозяйственных земель на деоккупированной территории уменьшилась на 600 га. На правом береге Днепра остаются затопленными 1919 жилых домов в 26 населенных пунктах, а на временно оккупированном Левобережье еще 17 населенных пунктов, сказал Прокудин.

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Также он подчеркнул, что эвакуация на обеих берегах Днепра продолжается и уже было эвакуировано около трех тысяч человек.

«Постоянно вывозим людей с левого берега и с наших территорий. Но вода спадает и люди меньше уезжают», — констатирует он.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.