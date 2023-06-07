«Это был кратчайший путь в Крым». Военный обозреватель — о боевых действиях на юге в новой реальности после подрыва россиянами Каховской ГЭС 7 июня, 15:08 NV Премиум Затопленная территория в Новой Каховке после вызванной россиянами катастрофы на ГЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV рассказал, как изменится ход боевых действий на юге Украины после вызванной россиянами катастрофы на Каховской ГЭС.

— Президент Украины по результатам Ставки верховного главнокомандующего заявил, что подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории. Более того, украинские защитники фиксировали, что некоторые подразделения оккупантов были, по сути, тоже смыты водой из-за того, что они сами же взорвали дамбу. Как может перспективно повлиять этот подрыв дамбы на ход боевых действий на юге? Что вы об этом думаете?

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— Теоретически, поскольку мы сейчас примеряем собственную логику к логике тех людей, которые совершили этот ужасный, абсолютно безумный акт, с точки зрения человеческой, с точки зрения отношения к окружающей среде, к собственным людям… Мы видим, что смыло те передовые позиции российской армии, которые она занимала на левом берегу Днепра. И смыло их людей, смыло их укрепления. То есть те люди, которые взорвали плотину, даже не предупредили своих о том, что они пытаются это сделать, что у них есть такое в планах.

Поэтому сейчас я предупреждаю, что мы пытаемся примерить собственную логику к этому поступку, а это неблагодарное дело.



Но все же, если примерить, то похоже на то, что они хотели просто таким образом расширить русло Днепра для того, чтобы сделать невозможным, ограничить нашу возможность форсировать реку; сделать эту водную преграду более широкой.