Ситуация в затопленных Олешках критическая, оккупанты закрыли город — ОВА 11 июня, 15:38 Затопленные в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Олешки (Фото:Херсонщина | Олешки/Каховка/Телеграм)

Российские оккупанты закрыли оккупированные Олешки Херсонской области, которые затопило из-за подрыва Каховской ГЭС. Эвакуироваться могут только жители с российским паспортом.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе критическая.

«Ситуация в Олешковской общине, как и в целом на левом берегу, критическая. Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дело не пошло. Никакой эвакуации не было. Сейчас в общине нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и продуктах питания», — сказал Прокудин.

Видео дня

По его словам, оккупанты полностью закрыли Олешки и ввели так называемый карантин. Жителей города не выпускают, а на выездах установлены российские блокпосты.

Прокудин подчеркнул, что оккупанты эвакуируют только людей, имеющих российский паспорт. Увозят украинцев, по его словам, в российский Воронеж.

«О жертвах — подтверждены восемь человек, погибших в результате подтопления. Это проверенная информация олешковскими врачами. Да, есть случаи обнаружения трупов людей в общине. Те цифры, которые называют (в Сети — ред.), — это не подтвержденная информация», — заявил глава ОВА.

Он добавил, что украинским силам удалось эвакуировать около 100 человек с оккупированного левого берега Херсонской области, но оккупанты мешают спасательной операции, обстреливая людей.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.