Подрыв Каховской ГЭС. Дамба, вероятнее всего, была взорвана изнутри — NYT

7 июня, 12:22
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Подрыв Каховской ГЭС (Фото:Снимки Maxar от 5 июня)

Подрыв Каховской ГЭС (Фото:Снимки Maxar от 5 июня)

Взрыв изнутри — наиболее вероятная причина разрушения Каховской ГЭС, сообщает NYT со ссылкой на экспертов по технике и боеприпасам.

По их словам, «структурный сбой» или атака извне возможны, но являются «менее правдоподобными объяснениями».

NYT напоминает, что о подрыве дамбы изнутри сразу заявляла Украина, в то же время оккупанты давали «противоречивые комментарии», а Кремль заявил о «сознательном саботаже со стороны украинской стороны».

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Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, на которых виден масштаб катастрофы, вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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