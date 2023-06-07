Подрыв Каховской ГЭС. Дамба, вероятнее всего, была взорвана изнутри — NYT 7 июня, 12:22 Подрыв Каховской ГЭС (Фото:Снимки Maxar от 5 июня)

Взрыв изнутри — наиболее вероятная причина разрушения Каховской ГЭС, сообщает NYT со ссылкой на экспертов по технике и боеприпасам.

По их словам, «структурный сбой» или атака извне возможны, но являются «менее правдоподобными объяснениями».

NYT напоминает, что о подрыве дамбы изнутри сразу заявляла Украина, в то же время оккупанты давали «противоречивые комментарии», а Кремль заявил о «сознательном саботаже со стороны украинской стороны».

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Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, на которых виден масштаб катастрофы, вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС.