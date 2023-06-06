«Никто не смог убежать». Российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС затопили свои же подразделения — офицер ВСУ 6 июня, 23:55 Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Украинские военнослужащие стали свидетелями того, как российские солдаты были унесены паводковыми водами и бежали с восточного берега Днепра после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Пидлисный в комментарии CNN.

Он рассказал, что когда дамба рухнула, «никто с российской стороны не смог уйти. Все полки, которые были у русских на той стороне, были затоплены».

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Пидлисный сказал CNN, что, по его мнению, российские оккупанты преднамеренно атаковали дамбу, чтобы сорвать планы украинских войск относительно предстоящего наступления.

Он также объяснил, что его подразделение смогло наблюдать за развитием событий с помощью дронов и солдат на месте происшествия.

«Левый берег ниже правого, поэтому он более затоплен. Были затоплены и позиции противника прямо на берегу реки. Нужно понимать, что позиции противника — это не только окопы, но и обычные дома мирных жителей, где они жили», — сказал Пидлисный.

По словам Пидлисного, российские части могли не быть предупреждены, возможно, чтобы сохранить элемент неожиданности.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

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В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.