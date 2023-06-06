«Никто не смог убежать». Российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС затопили свои же подразделения — офицер ВСУ

6 июня, 23:55
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Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Украинские военнослужащие стали свидетелями того, как российские солдаты были унесены паводковыми водами и бежали с восточного берега Днепра после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Пидлисный в комментарии CNN.

Он рассказал, что когда дамба рухнула, «никто с российской стороны не смог уйти. Все полки, которые были у русских на той стороне, были затоплены».

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Пидлисный сказал CNN, что, по его мнению, российские оккупанты преднамеренно атаковали дамбу, чтобы сорвать планы украинских войск относительно предстоящего наступления.

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Он также объяснил, что его подразделение смогло наблюдать за развитием событий с помощью дронов и солдат на месте происшествия.

«Левый берег ниже правого, поэтому он более затоплен. Были затоплены и позиции противника прямо на берегу реки. Нужно понимать, что позиции противника — это не только окопы, но и обычные дома мирных жителей, где они жили», — сказал Пидлисный.

По словам Пидлисного, российские части могли не быть предупреждены, возможно, чтобы сохранить элемент неожиданности.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

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Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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