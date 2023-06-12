«Крайне опасная операция». Гуменюк заявила, что эвакуация людей с левого берега Днепра требует абсолютной тишины 12 июня, 11:52 Затопленная Голая Пристань (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Эвакуация людей с оккупированного левого берега Херсонской области после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС требует абсолютной информационной тишины.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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«Самое главное, что нужно всем осознать, в том числе в медийном поле, что спасение с того берега является крайне опасной операцией. Она сейчас не просто требует, а кричаще требует абсолютной тишины, абсолютного отсутствия какого-либо пиара. И даже вчерашний случай — должно было быть очень тихо, чтобы ничего не произошло», — отметила она.

Гуменюк добавила, что этому сейчас привлекается слишком много внимания.

Инфографика: NV

Она также подчеркнула, что Силы обороны Украины работают над эвакуацией людей и «делают свое дело».

Украинские военные передали с помощью дрона воду женщине с ребенком на оккупированном левом берегу Днепра, которые оказались заблокированными в собственном доме после российского теракта на Каховской ГЭС.

Через некоторое время женщину с детьми удалось спасти. Их эвакуировали украинские военные на лодке. О деталях спецоперации не сообщается.

Всего с оккупированного левобережья удалось эвакуировать 112 человек.

11 июня в результате атаки россиян на лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега на Херсонщине, погибли три человека, еще 23 получили ранения.

