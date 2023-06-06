Из-за подрыва Каховской дамбы может быть подтоплена Херсонская ТЭЦ — Минэнергетики 6 июня, 14:20 Каховская ГЭС 5 июня — за несколько часов до подрыва дамбы российскими оккупантами (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риски подтопления энергообъектов на Херсонщине, в частности Херсонской ТЭЦ. Об этом заявили в Министерстве энергетики.

Также, по сообщению ведомства, из-за подтопления в Херсоне уже обесточены почти 12 тысяч потребителей, в частности в районе Остров. Из-за этого возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры.

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При этом, несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для ЗАЭС нет. Эксперты Энергоатома постоянно следят за ситуацией.

В Минэнергетики заявили, что энергетическая система страны работает стабильно, производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление.

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По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.

Сообщается, что в оккупированной Новой Каховке вода достигла первых этажей зданий.