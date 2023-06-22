Каховская ГЭС. В районе Запорожья по суше можно дойти до места, где раньше была середина Днепра — Радио Свобода 22 июня, 19:39 После разрушения Каховской ГЭС вода в Запорожье упала в среднем на два метра (Фото:Скриншот видео Радио Свобода)

После российского теракта на плотине Каховской ГЭС вода в Днепре в районе Запорожья упала в среднем на два метра. По суше можно добраться до того места, где раньше была середина реки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«После разрушения Каховской ГЭС вода в Запорожье упала в среднем на два метра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о так называемом нижнем бьефе — той части Днепра, которая ниже плотины ДнепроГЭС. Оттуда вода непосредственно попадала в Каховское водохранилище.

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«Когда-то полноводные заливы вдоль побережья фактически полностью опустели. Под солнцем гниют водоросли и мертвые мидии, вокруг вонь. Катера и корабли, пришвартованные у причалов — стоят в песке. По суше можно добраться до той части Днепра, которая до разрушения плотины была серединой реки», — сообщают СМИ.

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.