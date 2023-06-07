В мэрии Энергодара посоветовали жителям выехать 7 июня, 16:47 Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявил, что местным жителям лучше покинуть город, потому что ситуация на захваченной российскими оккупантами ЗАЭС может в любой момент выйти из-под контроля.

В комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовья Самойдюк посоветовал жителям Энергодара уехать из города и пригорода, если есть возможность. Тех, кто сейчас не может это сделать, он попросил на всякий случай держать транспорт заправленным с тревожными чемоданчиками, собрать документы, ценные вещи и «средства выживания» на первое время.



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«Ничего не меняется за весь год оккупации, который они [российские военные] находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией [на ЗАЭС]? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической», — отметил он.



Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности для ЗАЭС в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет.

По словам главы Энергоатома Петра Котина, сейчас станция охлаждается с помощью собственного пруда-охладителя, который отделен от Каховского водохранилища.



Инфографика: NV

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 15:00 7 июня, с подтопленных территорий эвакуировали 1752 человека, подтоплены 20 населенных пунктов и 2612 домов на правом берегу Днепра.