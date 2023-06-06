Графики и грязь из кранов. В оккупированном Крыму начались проблемы с водой после подрыва Каховской ГЭС — видео 6 июня, 12:48 Вода в оккупированном Крыму после подрыва ГЭС (Фото:https://t.me/krympartizans)

Во вторник, 6 июня после подрыва россиянами Каховской ГЭС в оккупированном Крыму начались проблемы с водой.

Об этом сообщается в Telegram-канале Крымские Партизаны.

По их информации, Керчь уже без воды. В их распоряжении оказались графики подвоза воды на среду, 7 июня.



Фото: https://t.me/krympartizans

Также, судя по видео, качество воды в Керчи, Евпатории и Джанкое резко снизилось.

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Кроме того, в Северо-Крымском канале начал падать уровень воды.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.

