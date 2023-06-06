Графики и грязь из кранов. В оккупированном Крыму начались проблемы с водой после подрыва Каховской ГЭС — видео
Вода в оккупированном Крыму после подрыва ГЭС (Фото:https://t.me/krympartizans)
Во вторник, 6 июня после подрыва россиянами Каховской ГЭС в оккупированном Крыму начались проблемы с водой.
Об этом сообщается в Telegram-канале Крымские Партизаны.
По их информации, Керчь уже без воды. В их распоряжении оказались графики подвоза воды на среду, 7 июня.
Также, судя по видео, качество воды в Керчи, Евпатории и Джанкое резко снизилось.
Кроме того, в Северо-Крымском канале начал падать уровень воды.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.
Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.
По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.