Графики и грязь из кранов. В оккупированном Крыму начались проблемы с водой после подрыва Каховской ГЭС — видео

6 июня, 12:48
Поделиться:
Вода в оккупированном Крыму после подрыва ГЭС (Фото:https://t.me/krympartizans)

Вода в оккупированном Крыму после подрыва ГЭС (Фото:https://t.me/krympartizans)

Во вторник, 6 июня после подрыва россиянами Каховской ГЭС в оккупированном Крыму начались проблемы с водой.

Об этом сообщается в Telegram-канале Крымские Партизаны.

По их информации, Керчь уже без воды. В их распоряжении оказались графики подвоза воды на среду, 7 июня.

https://t.me/krympartizans
Фото: https://t.me/krympartizans

Также, судя по видео, качество воды в Керчи, Евпатории и Джанкое резко снизилось.

Видео дня

Кроме того, в Северо-Крымском канале начал падать уровень воды.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Вода Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X