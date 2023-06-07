Подрыв на Каховской ГЭС. В течение 20 часов уровень воды увеличится еще на метр — Херсонская ОВА 7 июня, 08:01 Местный житель на подтопленной улице Херсона, 6 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

После подрыва россиянами Каховской ГЭС интенсивность подтопления по состоянию на утро среды, 7 июня, уменьшается, но вода продолжает прибывать. В течение следующих 20 часов ее уровень поднимется еще приблизительно на метр.

Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, в течение ночи чрезвычайных происшествий не было. Вода начала подтапливать Белозерскую общину. Всего по состоянию на утро затоплен уже 1861 дом на правом берегу Херсонской области.

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«Все работают, чтобы помочь людям, которые оказались в зоне подтопления. Ночью к нам обратились 13 человек, среди которых пятеро жителей левобережья. По состоянию на 6 утра эвакуировали 1457 человек, в том числе 1286 из микрорайона Корабел», — рассказал Прокудин.

Ранее в Укргидроэнерго заявили, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается к утру 7 июня.



Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.