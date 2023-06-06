Россияне ударили артиллерией: в Херсоне ранены двое полицейских, которые эвакуировали людей после подрыва Каховской ГЭС

6 июня, 11:39
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Центр Херсона (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Центр Херсона (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Во вторник, 6 июня российские оккупанты ударили артиллерией по Херсону, были ранены двое полицейских, которые эвакуировали людей после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщило МВД в Facebook.

«Пока мы пытаемся спасать, россияне продолжают обстреливать Херсон. Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения при осуществлении эвакуационных мероприятий в городе», — сказано в сообщении.

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В МВД заявили, что объявлена эвакуация, людей вывозят, а россияне накрывают артиллерией.

«россия — страна-террорист. Без сомнения», — заявили в ведомстве.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно 

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Артиллерия Война России против Украины Каховская ГЭС

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