Россияне ударили артиллерией: в Херсоне ранены двое полицейских, которые эвакуировали людей после подрыва Каховской ГЭС
Центр Херсона (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)
Во вторник, 6 июня российские оккупанты ударили артиллерией по Херсону, были ранены двое полицейских, которые эвакуировали людей после подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщило МВД в Facebook.
«Пока мы пытаемся спасать, россияне продолжают обстреливать Херсон. Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения при осуществлении эвакуационных мероприятий в городе», — сказано в сообщении.
В МВД заявили, что объявлена эвакуация, людей вывозят, а россияне накрывают артиллерией.
«россия — страна-террорист. Без сомнения», — заявили в ведомстве.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.
Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.
По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.