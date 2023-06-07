Люди сидели на крышах домов. Ночью в Херсоне продолжала прибывать вода, жителей эвакуировали на лодках — видео 7 июня, 09:03 Эвакуация людей (Фото:Суспільне)

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсоне продолжала прибывать вода ночью в среду, 7 июня.

Суспільне сообщило, что люди из микрорайона Корабел ждут спасателей и волонтеров на крышах домов и автомобилей.

На лодках их доставляют к эвакуационному авто. На видео видно, что мужчины спускаются и начинают плыть.

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«Даже не ожидали, что эта вода так быстро подойдет. До 15.00 она вообще не так подступала. Мы на седьмом этаже сидели и думали, что оно не дойдет до нас», — говорит женщина на видео.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.