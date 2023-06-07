Подрыв Каховской ГЭС. В оккупированных Олешках есть первые погибшие — мэр 7 июня, 20:22 Затопленные в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Алешки (Фото:Херсонщина | Олешки/Каховка/Телеграм)

По состоянию на вечер 7 июня есть информация о первых погибших в Олешках Херсонской области в результате подтопления после подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Обновлено в 21:00. В комментарии Суспільному Рыщук сказал, что известно о трех погибших в результате потопа в Олешках.

Об этом сообщил мэр Олешок Евгений Рыщук в эфире Эспресо.

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«Уже есть информация о первых погибших. Именно в Олешках. Мне пришла подтвержденная информация», — сказал Рыщук.

Мэр отметил, что пока не знает, сколько людей погибло.

Утром 7 июня Суспільне Херсон сообщило, что незатопленными в Олешках остаются несколько улиц, но ситуация стремительно меняется. Путей эвакуации почти нет, оккупационные псевдовласти бросили людей на произвол судьбы. В зоне бедствия на оккупированном левом берегу Херсона находятся от 22 до 40 тысяч человек.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.